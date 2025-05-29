В Москве в нескольких квартирах выбило окна в результате падения обломков БПЛА

В двух квартирах на юго-западе Москвы выбило окна при падении обломков БПЛА

Остекление двух квартир повреждено в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованных фотографиях видно, что осколки выбитых стекол упали внутрь квартиры. По данным Baza, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского. Глава города уточнил, что никто не пострадал, на месте работают спецслужбы.

До этого поступила информация об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву.