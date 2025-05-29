Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:53, 29 мая 2025Россия

В Москве в нескольких квартирах выбило окна в результате падения обломков БПЛА

В двух квартирах на юго-западе Москвы выбило окна при падении обломков БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Baza

Остекление двух квартир повреждено в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованных фотографиях видно, что осколки выбитых стекол упали внутрь квартиры. По данным Baza, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского. Глава города уточнил, что никто не пострадал, на месте работают спецслужбы.

До этого поступила информация об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в нескольких квартирах выбило окна в результате падения обломков БПЛА

    Москвичка показала кадры последствий атаки беспилотника ВСУ

    Беспилотник повредил здание в Москве

    В московском аэропорту ввели ограничения на прием и вылет самолетов

    Участник «Кто хочет стать миллионером?» потерял рекордную сумму за неправильный ответ

    В Госдепе раскрыли подробности разговора Рубио и Лаврова

    Депутат Рады раскрыл необычный обман с ракетами Taurus

    Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Москву

    Учительница два года занималась сексом со школьником

    Apple защитила миллиарды долларов от мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости