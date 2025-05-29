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02:35, 29 мая 2025Россия

Беспилотник повредил здание в Москве

Собянин: При атаке беспилотника на здание в Москве никто не пострадал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате падения беспилотника на проспекте Вернадского в Москве никто не пострадал.

«Серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку трех беспилотников Вооруженных сил Украины. На фоне атаки аэропорт Внуково временно ввел ограничения на прием и вылет самолетов.

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