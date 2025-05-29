В московском аэропорту ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт Внуково временно не принимает и не выпускает самолеты. О приостановке выполнения рейсов в этой воздушной гавани сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — пояснил Кореняко. Сообщение об этом появилось в 00:50 по московскому времени.

Отмечается, что все силы экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропорта направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку трех беспилотников, атаковавших московский регион.