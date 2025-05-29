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07:19, 29 мая 2025Силовые структуры

Блогершу задержали за надругательство над российским паспортом

Волк: Полиция задержала в Петербурге блогершу, подтершуюся паспортом РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Петербрурге задержали 22-летнюю девушку за циничные действия по отношению к государственной символике и умышленное повреждение своего паспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, россиянку доставили в полицию. Против нее возбуждено дело по статьям 213 («Хулиганство») и 329 («Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом») УК РФ.

На блогершу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она уточнила, что девушка подтиралась на видео паспортом.

Ранее в Подмосковье суд арестовал трех блогеров, выпустивших провокационное видео с крестом и иконой.

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