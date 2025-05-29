Блогершу задержали за надругательство над российским паспортом

Волк: Полиция задержала в Петербурге блогершу, подтершуюся паспортом РФ

В Петербрурге задержали 22-летнюю девушку за циничные действия по отношению к государственной символике и умышленное повреждение своего паспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, россиянку доставили в полицию. Против нее возбуждено дело по статьям 213 («Хулиганство») и 329 («Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом») УК РФ.

На блогершу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она уточнила, что девушка подтиралась на видео паспортом.

Ранее в Подмосковье суд арестовал трех блогеров, выпустивших провокационное видео с крестом и иконой.