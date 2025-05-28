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18:31, 28 мая 2025Силовые структуры

Российских блогеров арестовали за провокационный ролик с православным крестом

В Подмосковье арестовали блогеров за провокационный ролик с православным крестом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье суд арестовал трех блогеров, выпустивших провокационное видео с крестом и иконой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Блогерам предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и пунктам «а», «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Молодые люди опубликовали в интернете ролики, на которых мужчина и две девушки глумятся над символами православной веры и пропагандируют аморальный образ жизни. Их записи обнаружила полиция в ходе мониторинга. Также в правоохранительные органы обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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