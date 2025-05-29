В РПЦ заявили о запрете брака с мусульманами и предпочтении «смерти осквернению»

Протоиерей РПЦ Кирилл заявил о запрете брака с мусульманами и напомнил о смерти

Православным христианам запрещено вступать в брак с мусульманами, и в истории христианства есть примеры, когда верующие отдавали предпочтение смерти «осквернению» через брак с иноверцем. Об этом запрете на своем YouTube-канале заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Иванов), настоятель храма Пресвятой Владычицы Богородицы, игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге.

В ролике «Восточная сказка» священник заявил, что вопрос межконфессиональных браков в современной России стоит «во всей остроте» и связан с наплывом в страну мигрантов, среди которых немало радикализированных мусульман. Иванов рассказал, что, по его информации, мигранты собираются сделать Россию исламской страной через браки с «нашими девушками». Он напомнил, что мусульман иногда приводят в пример как верных семьянинов, однако в родных странах у мигрантов уже могут быть жены, а кроме того, в некоторых исламских странах допустимо брать в жены несовершеннолетних девочек.

Священник рассказал россиянам, что на Балканах были случаи, когда местные жители в период турецкой оккупации выбирали смерть после того, как их пытались обратить в ислам или принудить к вступлению в брак с мусульманином. «В данном случае эти мученицы даже прославлены [в лике святых], несмотря на то что они совершили», — отметил Иванов.

Они хотели сохранить себя в чистоте и в вере, предпочитая смерть осквернению нечестивыми мусульманами. Вот такое было отношение. Вот и думайте, что лучше, вступать в брак с мусульманином или нет и оставаться в православии протоиерей Кирилл

Священнослужитель отметил, что запрет на брак христиан с мусульманами — официальная позиция РПЦ, сформулированная еще в конце VII века на шестом Вселенском соборе (Трулльском). Согласно 72-му постановлению этого съезда иерархов, брак православных с еретиками недозволен и при совершении должен быть расторгнут, «ибо не следует смешивать несмешиваемое и сочетать волка с овцой и жребий грешников с частью Христовой».

«Здесь идет речь только о ереси, то есть о христианах-еретиках. Тем более не подобает вступать в брак с мусульманином, который вообще Христа как Бога отвергает. (...) В древности православные христианки предпочитали смерть браку с мусульманами», — подытожил священник.

Ранее в РПЦ призвали россиянок «100 500 раз подумать», прежде чем заводить отношения с мусульманами, даже если женщина не предполагает заключать с ним брак.