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11:25, 29 мая 2025Экономика

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Синоптик Леус: На Землю обрушилась магнитная буря класса G3
Виктория Клабукова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

На Землю обрушилась сильная магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Геомагнитная обстановка начала меняться в среду, 28 мая. Тогда с вероятностью в 51 процент ученые прогнозировали длительные, но слабые геомагнитные возмущения, однако позднее скорость солнечного ветра резко усилилась, преодолев отметку в 650 километров в секунду. В результате в четверг в пять часов утра планету накрыла магнитная буря мощностью класса G3. Надолго такие волнения магнитосферы не затянутся, обещает синоптик. По его сведениям, они сохранятся до пятницы, 30 мая.

Ранее россиянам назвали неожиданный метод борьбы с метеозависимостью. Во многом метеозависимость провоцирует депрессию, побороть которую можно, окружив себя яркими красками. К примеру, можно поменять обои на более яркие, увеличить физическую нагрузку или добавить специй в еду.

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