На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Синоптик Леус: На Землю обрушилась магнитная буря класса G3

На Землю обрушилась сильная магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Геомагнитная обстановка начала меняться в среду, 28 мая. Тогда с вероятностью в 51 процент ученые прогнозировали длительные, но слабые геомагнитные возмущения, однако позднее скорость солнечного ветра резко усилилась, преодолев отметку в 650 километров в секунду. В результате в четверг в пять часов утра планету накрыла магнитная буря мощностью класса G3. Надолго такие волнения магнитосферы не затянутся, обещает синоптик. По его сведениям, они сохранятся до пятницы, 30 мая.

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