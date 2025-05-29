Член экипажа подлетел к потолку, упал и сломал ногу во время турбулентности

Член экипажа Qantas сломал ногу во время турбулентности на рейсе в Австралии

Трое членов экипажа авиакомпании Qantas получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе в Австралии. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Сиднея в Брисбен, в мае 2024 года, однако новые подробности в расследовании Австралийского бюро безопасности на транспорте появились спустя год. Выяснилось, что командир воздушного судна не сообщил бортпроводникам о турбулентности во время снижения, что привело к их травмам.

По данным источника, двое членов экипажа получили незначительные увечья, включая травму лица и сотрясение мозга, а третий подлетел к потолку, упал на пол и сломал ногу при неудачном приземлении. Оставшуюся часть полета он провел в задней части самолета с коллегами.

В расследовании также сказано, что после посадки пострадавшего сотрудника авиакомпании осмотрели врачи. Однако два других бортпроводника медицинской помощи не получили. Один из них позже совершил несколько рейсов, не зная, что у него сотрясение мозга.

Ранее стюардесса российской авиакомпании во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Она наклонилась, чтобы взять косметику, и ударилась головой о выдвижной стол.

