Дачникам рассказали о штрафах за нескошенную траву

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За нескошенную траву дачникам грозит штраф до 50 тысяч

Дачник, получивший участок под садоводство, обязан не просто возделывать грядки по собственному усмотрению, но и следить, чтобы территория не превращалась в заросшую поляну, напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. О штрафах за несвоевременный скос травы он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Бондарь рассказал, что дачник должен косить траву в пределах своего участка и, если территория входит в границы некоммерческого товарищества, то требования могут касаться и участков общего пользования. По его словам, отдельное внимание уделяется борьбе с борщевиком Сосновского — за его распространение на участке может быть назначен штраф до 5 000 рублей в зависимости от региона.

«За неиспользование участка, предназначенного для садоводства или огородничества, может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей», — указал Бондарь.

Более того, если в течение трех лет участок не осваивается, не проводится покос, не ведутся какие-либо работы, органы местного самоуправления могут выдать предписание о приведении земли в надлежащее состояние, предупредил эксперт. В случае игнорирования таких требований вопрос может дойти до суда и последующего изъятия участка, указал Бондарь.

Ранее эксперт Бондарь предупредил, что установка кондиционера невозможна без согласования с другими собственниками. За что квартировладельцу можно нарваться на штраф.