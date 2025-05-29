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18:46, 29 мая 2025Культура

Даниле Козловскому запретили въезд в европейскую страну

Латвия внесла Данилу Козловского в список нежелательных лиц и запретила въезд
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о внесении российского актера Данилы Козловского в список нежелательных лиц. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Браже написала, что артисту, который критиковал специальную военную операцию (СВО) России на Украине, запретили въезжать на территорию страны на неопределенный срок.

«Такое решение было принято в соответствии с разделом 61 латвийского закона об иммиграции», — добавила министр.

Также в список невъездных артистов попал рэпер из Казахстана Вадим Мотылев, известный под псевдонимом SLIMUS.

Ранее стало известно, что вернувшемуся в Россию артисту Даниле Козловскому пригрозили компроматом с его критикой СВО.

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