Даниле Козловскому запретили въезд в европейскую страну

Латвия внесла Данилу Козловского в список нежелательных лиц и запретила въезд

Глава министерства иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о внесении российского актера Данилы Козловского в список нежелательных лиц. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Браже написала, что артисту, который критиковал специальную военную операцию (СВО) России на Украине, запретили въезжать на территорию страны на неопределенный срок.

«Такое решение было принято в соответствии с разделом 61 латвийского закона об иммиграции», — добавила министр.

Также в список невъездных артистов попал рэпер из Казахстана Вадим Мотылев, известный под псевдонимом SLIMUS.

Ранее стало известно, что вернувшемуся в Россию артисту Даниле Козловскому пригрозили компроматом с его критикой СВО.