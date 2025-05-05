Вернувшемуся в Россию Козловскому пригрозили компроматом с его критикой СВО

Глава ФПБК Бородин пообещал опубликовать посты Козловского с его критикой СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал опубликовать заявления актера Данилы Козловского о специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

По словам главы ФПБК, Козловский удалил из Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) все публикации об СВО. Тем не менее общественники сохранили посты актера, среди которых было обращение к президенту России Владимиру Путину. «С сегодняшнего дня мы будем эти вещи выкладывать, чтобы народ понимал, какая была позиция у Козловского», — заявил Бородин.

В 2022 году Козловский осудил СВО и призвал к прекращению боевых действий, назвав ситуацию «катастрофой во всех смыслах». В 2023-м Виталий Бородин заявил, что Козловский живет в США, а также может быть завербован американскими спецслужбами и выполнять определенную задачу. В связи с этим общественник призвал проверить его на экстремизм и дискредитацию армии. В начале 2025-го Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК. Известно, что 20 июня после долгого перерыва артист даст спектакль в Москве.