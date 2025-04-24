Козловский выступит в России после обвинений в дискредитации армии

Актер Данила Козловский даст спектакль в Москве после двухлетнего перерыва

Актер Данила Козловский выступит в Москве со своим моноспектаклем FRANK. Информация об этом появилась на сайте Театра Эстрады.

«FRANK — это английское слово, которое в переводе означает "откровенный", "искренний". Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский», — сказано в анонсе мероприятия.

Выступление Козловского состоится 20 июня. Актер не давал спектаклей в России на протяжении двух лет на фоне обвинений в дискредитации Российской армии.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Козловского на экстремизм, дискредитацию армии и иностранное финансирование. Он заявил, что актер живет в США и критически высказывался о специальной военной операции на Украине. Общественник также предположил, что артист может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу. В феврале 2025-го Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК.

Ранее Бородин осудил показ фильма с Козловским на Первом канале в канун Пасхи.