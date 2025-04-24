Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:19, 24 апреля 2025Культура

Козловский выступит в России после обвинений в дискредитации армии

Актер Данила Козловский даст спектакль в Москве после двухлетнего перерыва
Ольга Коровина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актер Данила Козловский выступит в Москве со своим моноспектаклем FRANK. Информация об этом появилась на сайте Театра Эстрады.

«FRANK — это английское слово, которое в переводе означает "откровенный", "искренний". Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский», — сказано в анонсе мероприятия.

Выступление Козловского состоится 20 июня. Актер не давал спектаклей в России на протяжении двух лет на фоне обвинений в дискредитации Российской армии.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Козловского на экстремизм, дискредитацию армии и иностранное финансирование. Он заявил, что актер живет в США и критически высказывался о специальной военной операции на Украине. Общественник также предположил, что артист может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу. В феврале 2025-го Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК.

Ранее Бородин осудил показ фильма с Козловским на Первом канале в канун Пасхи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости