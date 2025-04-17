Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

Глава ФПБК Бородин осудил показ фильма с Козловским на Первом канале

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин осудил показ фильма с актером Данилой Козловским на Первом канале. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

«Слушайте, они и Пугачеву показывают, и Орбакайте у них появляется. А Козловский буквально недавно с Пугачевой встречался. О чем тут можно говорить?» — заявил Бородин. Глава ФПБК отметил, что уехавшие из России артисты почти не появляются в эфире других телеканалов. «Я не удивлюсь, если на Первом канале снимут целую программу о Пугачевой, чтобы ее оправдать, сделать из нее героя», — добавил общественник.

В 2023 году Бородин заявил, что Козловский живет в США и критически высказывался о специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также предположил, что актер может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу. В феврале 2025-го артист рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК.

Ранее стало известно, что фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли покажут на Первом канале накануне Пасхи.