Два российских подростка продавали оружие и попались

В Дагестане осудят двух подростков, продававших огнестрельное оружие

В Дагестане осудят двух подростков, продававших огнестрельное оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Они обвиняются по статье 222 («Незаконный сбыт огнестрельного оружия») УК РФ.

По данным следствия, 13 января двое несовершеннолетних попытались продать охолощенный пистолет, который был переделан под стрельбу боевыми патронами. Их противоправные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ. В ходе проведенных оперативных мероприятий они были задержаны.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в вооруженном нападении на полицейских в Махачкале арестовали.