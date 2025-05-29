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16:23, 29 мая 2025Из жизни

Две тупорылые акулы столкнулись и не выжили

Две тупорылые акулы умерли в зоопарке в Австралии по неизвестной причине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Griffin Gillespie / Shutterstock / Fotodom

Австралийский зоопарк Sydney Zoo лишился сразу двух тупорылых акул. Об этом сообщает 7News.

Осмотревшие рыб ветеринары обнаружили у них травмы, полученные при случайном столкновении. С чем именно акулы могли столкнуться, не уточняется. Они обе не выжили.

«Предварительные результаты свидетельствуют, что сочетание экологических и биологических факторов могло сыграть роль в этом изолированном инциденте», — говорится в публикации.

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Известие вызвало негативную реакцию общественности. По словам пользователей сети, таинственность происшествия вызывает подозрения. Некоторые предположили, что акулы содержались в слишком маленьком вольере, что негативно влияло на их здоровье.

Длина тупорылых акул достигает 3,5 метра, вес — 450 килограммов.

Ранее сообщалось, что видео экоактивистов TideBreakers, на которое попали страдания косаток, привлекло внимание к проблеме заброшенного океанариума Marineland Antibes во Франции.

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