Джастин Бибер отреагировал на успех жены на фоне скандалов

Бибер опубликовал снимок жены после продажи бренда Rhode на фоне скандалов

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на успех жены, модели Хейли Бибер на фоне скандалов с рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 28-летняя манекенщица продала свой косметический бренд Rhode компании E.L.F. за один миллиард долларов. Об этом она рассказала в своем аккаунте в упомянутой соцсети. При этом Бибер уточнила, что остается в команде марки и займет позицию креативного директора.

31-летний супруг знаменитости, в свою очередь, опубликовал снимок, на котором она запечатлена в белом костюме. Кроме того, он сделал скриншот ее сообщения и разместил его вместе с фото.

Ранее собеседник портала The Sun рассказал, что Бибер избегает общения со своей супругой. По его словам, ситуация стала опасной, поскольку в свободное время знаменитости занимаются своими делами и предпочитают путешествовать отдельно друг от друга. Инсайдер уточнил, что разногласия в паре начали происходить после задержания рэпера P. Diddy, который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.