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18:20, 29 мая 2025Ценности

Джастин Бибер отреагировал на успех жены на фоне скандалов

Бибер опубликовал снимок жены после продажи бренда Rhode на фоне скандалов
Мария Винар

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на успех жены, модели Хейли Бибер на фоне скандалов с рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 28-летняя манекенщица продала свой косметический бренд Rhode компании E.L.F. за один миллиард долларов. Об этом она рассказала в своем аккаунте в упомянутой соцсети. При этом Бибер уточнила, что остается в команде марки и займет позицию креативного директора.

31-летний супруг знаменитости, в свою очередь, опубликовал снимок, на котором она запечатлена в белом костюме. Кроме того, он сделал скриншот ее сообщения и разместил его вместе с фото.

Ранее собеседник портала The Sun рассказал, что Бибер избегает общения со своей супругой. По его словам, ситуация стала опасной, поскольку в свободное время знаменитости занимаются своими делами и предпочитают путешествовать отдельно друг от друга. Инсайдер уточнил, что разногласия в паре начали происходить после задержания рэпера P. Diddy, который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.

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