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15:20, 29 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист назвал срок роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Юденков: Доллар в конце лета может вырасти до 100 рублей
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Тенденция по снижению курса доллара может закончиться в августе, так как Министерство финансов России может использовать курс для выполнения бюджетных обязательств, считает профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что тенденция изменится летом. Поскольку [министр финансов Антон] Силуанов хочет сокращать бюджет, и для того, чтобы выполнить его, необходимо просто повысить курс доллара», — сказал Юденков.

Он пояснил, что таким образом можно закрыть все ожидаемые выплаты по бюджету с помощью курса доллара. По его мнению, курс доллара будет повышен до уровня января 2025 года. Тогда он составлял более 101 рубля.

«Это после лета, я думаю, как всегда, в августе», — уточнил профессор.

Согласно данным Мосбиржи, на начало торгов 29 мая внебиржевой курс доллара впервые с 22 мая опустился ниже 79 рублей. На минимуме он доходил до 78,43 рубля за единицу. Укрепление российской валюты связали в том числе с возможностью продолжения переговоров России и Украины в начале июня.

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