Рубль укрепился к юаню до максимума почти за год

Курс юаня к рублю опустился до минимума с июня 2024 года

В начале торгового дня 29 мая биржевой курс юаня опустился до 10,89 рубля, что стало минимумом с 19 июня 2024 года, на таких уровнях китайская валюта находилась только в мае 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Внебиржевой курс доллара (уже почти год американская валюта не торгуется на площадке) впервые с 22 мая опустился ниже 79 рублей. На минимуме он доходил до 78,43 рубля за единицу.

Укрепление российской валюты связано как с возможностью продолжения переговоров России и Украины в начале июня, так и с решением Суда по международной торговле в США, поддержавшего требование признать незаконными часть импортных пошлин, введенных по инициативе президента страны Дональда Трампа.

По его оценке, американский лидер вышел за пределы собственных полномочий при использовании федерального закона о чрезвычайном экономическом положении 1977 года.

Перспектива отмены тарифов главы Белого дома обрадовала инвесторов по всему миру и привела к росту котировок. Снижение опасений по поводу роста мировой экономики, в свою очередь, поспособствовало повышению нефтяных котировок и улучшило оценки доходов экспортеров, что является положительным фактором для рубля.

Между тем эксперты отмечают, что российской валюте сложно будет удержаться на текущем высоком уровне, поскольку подкрепляющих его фундаментальных факторов нет. Кроме того, власти сталкиваются с проблемой наполнения федерального бюджета и вынуждены пересматривать расходную часть и увеличивать дефицит.