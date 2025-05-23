Экономист назвал причину падения доллара к рублю

Экономист Беляев связал падение доллара к рублю с действиями ЦБ

Причина падения курса доллара по отношению к рублю может быть в действиях Центрального Банка России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он предположил, что в ведомстве стремятся продемонстрировать укрепление нацвалюты.

«Все фундаментальные курсообразующие факторы говорят о том, что рубль должен ослабевать к доллару: у нас очень низкие темпы роста экономики, высокая инфляция. Все это не способствует укреплению нацвалюты. Но дело в том, что, если раньше курс рубля был биржевым и его можно было как-то прогнозировать, то теперь в ЦБ формируют его, опираясь на внебиржевые сделки. Преимущественно на рынок Форекс, который преимущественно является эмоционально-спекулятивным», — объяснил Беляев.

Также ЦБ, как напомнил экономист, опирается на банковскую отчетность, но не ясно, в какой пропорции. Все это, по словам Беляева, делает курс рубля совершенно непрогнозируемым и открытым для вмешательства.

Ранее стало известно, что курс доллара упал ниже 79 рублей. Отмечается, что находящийся на двухлетних минимумах доллар к снижался до 78,93 рублей.