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06:30, 23 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист назвал причину падения доллара к рублю

Экономист Беляев связал падение доллара к рублю с действиями ЦБ
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Причина падения курса доллара по отношению к рублю может быть в действиях Центрального Банка России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он предположил, что в ведомстве стремятся продемонстрировать укрепление нацвалюты.

«Все фундаментальные курсообразующие факторы говорят о том, что рубль должен ослабевать к доллару: у нас очень низкие темпы роста экономики, высокая инфляция. Все это не способствует укреплению нацвалюты. Но дело в том, что, если раньше курс рубля был биржевым и его можно было как-то прогнозировать, то теперь в ЦБ формируют его, опираясь на внебиржевые сделки. Преимущественно на рынок Форекс, который преимущественно является эмоционально-спекулятивным», — объяснил Беляев.

Также ЦБ, как напомнил экономист, опирается на банковскую отчетность, но не ясно, в какой пропорции. Все это, по словам Беляева, делает курс рубля совершенно непрогнозируемым и открытым для вмешательства.

Ранее стало известно, что курс доллара упал ниже 79 рублей. Отмечается, что находящийся на двухлетних минимумах доллар к снижался до 78,93 рублей.

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