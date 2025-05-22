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14:53, 22 мая 2025Экономика

Курс доллара к рублю упал до минимума за два года

РИА Новости: Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 22 мая ниже 79 рублей. Как напоминает сообщившее об этом агентство РИА Новости, так низко американская валюта не опускалась с мая 2023 года.

Отмечается, что находящийся на двухлетних минимумах доллар к 14:16 по московскому времени снижался до 78,93 рубля.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, поддержку рублю, который в 2025 году пока является даже более доходным активом, чем рекордно подорожавшее золото, оказывают налоговый период, геополитика и высокая ключевая ставка. Ожидания ее снижения и сокращение притока валюты от экспортеров приведут к развороту тенденции и возврату курса к 85-90 рублей за доллар, полагает он.

Евро при этом дорожает уже сейчас. С точки зрения специалиста, причина разнонаправленной динамики двух валют в отношении рубля кроется исключительно в том, что доллар слабеет на международном рынке. В среду его индекс снижался до месячного минимума.

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