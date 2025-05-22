Курс доллара к рублю упал до минимума за два года

РИА Новости: Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 22 мая ниже 79 рублей. Как напоминает сообщившее об этом агентство РИА Новости, так низко американская валюта не опускалась с мая 2023 года.

Отмечается, что находящийся на двухлетних минимумах доллар к 14:16 по московскому времени снижался до 78,93 рубля.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, поддержку рублю, который в 2025 году пока является даже более доходным активом, чем рекордно подорожавшее золото, оказывают налоговый период, геополитика и высокая ключевая ставка. Ожидания ее снижения и сокращение притока валюты от экспортеров приведут к развороту тенденции и возврату курса к 85-90 рублей за доллар, полагает он.

Евро при этом дорожает уже сейчас. С точки зрения специалиста, причина разнонаправленной динамики двух валют в отношении рубля кроется исключительно в том, что доллар слабеет на международном рынке. В среду его индекс снижался до месячного минимума.