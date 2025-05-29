Внебиржевой курс доллара впервые с 22 мая опустился ниже 79 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость американской валюты падает так низко впервые с 22 мая. На минимуме доллар опускался до 78,43 рубля за единицу. Максимальная стоимость с утра составил 80,5 рубля.

Официальный курс доллара США, который установил Центральный Банк России, составляет 79,6037 рубля, днем ранее его понизили на 1,39 копейки.

Тем временем юань на торгах на Московской бирже опустился ниже 11 рублей. К 10 мск он подешевел на шесть копеек к цене предыдущего закрытия, до 10,95 рубля.

Ряд аналитиков отмечает, что укрепление курса рубля к доллару продлится недолго. По мнению первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, американская валюта подорожает до 100 рублей к концу 2025-го. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко отмечает, что резкому ослаблению курса рубля поспособствует ожидаемое во второй половине года снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть.