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18:08, 28 мая 2025Экономика

ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро до 79,6 и 90,3 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 29 мая, составят 79,6 рубля, а европейской — 90,3. Для сравнения, в среду, 28 числа, официальный курс доллара находился на уровне в 79,62 рубля, евро — на отметке в 90,9. Таким образом, котировки первой валюты понизили примерно на две копейки, второй — на 56 копеек. Официальный курс юаня, в свою очередь, опустили на пять копеек — с 11,1 до 11,05 рубля.

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Несмотря на продолжающееся укрепление курса рубля к доллару, ряд экспертов предупреждают, что подобная динамика в валютной паре продержится недолго. Так, согласно ожиданиям первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, курс доллара вплотную приблизится к уровню в 100 рублей к концу этого года.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, прогнозирует, что преодолеть психологическую отметку котировки американской валюты смогут уже к началу осени. Резкому ослаблению курса рубля, утверждает она, во многом поспособствует ожидаемое во второй половине года снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть.

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