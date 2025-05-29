Экс-глава миграционного пункта в российском регионе получил срок за легализацию мигрантов

В Магаданской области суд отправил в колонию экс-начальника миграционного пункта

В Магаданской области суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам миграционного пункта Отдела МВД России по Ольскому району и их пособнику за легализацию иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывший начальник миграционного пункта и его подчиненный признаны виновным по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), пункта «в», части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Они получили четыре и три года соотвественно в колонии общего режима. Их пособник осужден на пять лет со штрафом в 150 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 2022 по 2023 год бывшие начальник и старший инспектор с местным жителем организовали незаконное пребывание трех иностранцев в Магаданской области. Один из них подлежал депортации, но получил от фигурантов миграционную карту документы с ложными сведениями о пересечении границы России и поддельный диплом об образовании. Это помогло мужчине получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее в Пензе следователи возбудили дело против бывшего начальника местного управления по вопросам миграции УМВД и его заместителя.

