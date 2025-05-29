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14:01, 29 мая 2025Бывший СССР

Эрдоган рассказал о роли Турции в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Эрдоган: Турция следит за мирным процессом между Арменией и Азербайджаном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Турция следит за мирным процессом между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы рады, что мир между Азербайджаном и Арменией на горизонте. Мы внимательно следим за этим процессом. Мы также вносим необходимый вклад и готовы делать это дальше. Мир будет ценен для Азербайджана и Армении и для нашей страны», — рассказал глава государства.

Эрдоган отметил, что Анкара также переживает процесс нормализации отношений с Ереваном. Он выразил уверенность, что все стороны по итогу увидят, что только выиграют от этого.

Ранее Эрдоган назвал единственный путь к миру на Украине. По его словам, он лежит через дипломатию и диалог.

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