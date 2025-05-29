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17:25, 29 мая 2025Силовые структуры

ФСБ выявила десять участников украинской ячейки в российском регионе

ФСБ выявила банду участников украинского «Возрождения» в Нижегородской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижегородской области сотрудники ФСБ выявили ячейку организации «Всеукраинский духовный центр "Возрождение"» (деятельность организации признана нежелательной в России) и пресекли деятельность ее участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, украинская ячейка функционировала на территории Балахнинского муниципального округа. В ее состав входили до десяти человек.

Руководитель ячейки проводил психологическую обработку адептов, распространял среди них соответствующую литературу и собирал деньги. Он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 («Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России») УК РФ.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фигурантов дела о работе благотворительного фонда «Возрождение».

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