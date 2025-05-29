Германия профиннансирует украинские беспилотники большой дальности

Welt: Германия профинансирует украинские БПЛА большой дальности

Германия профинансирует украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности действия. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники в немецком правительстве.

По данным издания, частью сделки канцлера Германии Фридриха Мерца с украинским президентом Владимиром Зеленским является финансирование украинских беспилотников большой дальности. Отмечается, что речь идет о сумме примерно в 400 миллионов евро.

«Еще в начале мая Украина обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые беспилотники для нанесения ударов по объектам в глубине обороны противника типа "Барс" и Ан-196, а также беспилотники типа Flamingo. Германия дала свое согласие на это», — говорится в материале.

Ранее Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет Taurus Украине. Однако он отметил, что Taurus требует многомесячного обучения солдат на Украине.