Глава МИД Турции оценил инициативу о переговорах в Cтамбуле 2 июня

Фидан: Переговоры в Cтамбуле по Украине 2 июня — важная инициатива

Переговоры в Cтамбуле по урегулированию конфликта на Украине 2 июня — важная инициатива. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал TRT.

Дипломат подчеркнул, что Анкара начала видеть позитивный процесс в деле урегулирования украинского кризиса. «Как вы знаете, российская сторона заявила об этом [об инициативе провести переговоры в Стамбуле 2 июня] сразу после моего визита в Москву. Это важное событие на данный момент», — сказал он.

По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, украинская и российская стороны продолжают обмениваться заявлениями на этот счет. Он подчеркнул, что в Москве ждут ответа на объявленное ею предложение по поводу 2 июня.

Министр напомнил, что сейчас отправится в визитом на Украину, где проведет переговоры с украинскими властями, а также президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее Фидан заявил, что долгосрочное прекращение огня в конфликте на Украине является возможным и реализуемым сценарием. Однако он отметил, что постоянное соглашение требует комплексных усилий.