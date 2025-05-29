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11:46, 29 мая 2025Мир

Турция прокомментировала возможность долгосрочного прекращения огня на Украине

Глава МИД Турции Фидан назвал долгосрочное прекращение огня на Украине возможным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Долгосрочное прекращение огня в конфликте на Украине является возможным и реализуемым сценарием. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его цитирует РИА Новости.

«Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять. Постоянное соглашение требует комплексных усилий», — сказал глава МИД, отметив, что у турецкой стороны «есть некоторые формулы» для достижения постоянного мира.

Ранее Фидан поделился, что встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в очень теплой атмосфере.

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