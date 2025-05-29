Турция прокомментировала возможность долгосрочного прекращения огня на Украине

Глава МИД Турции Фидан назвал долгосрочное прекращение огня на Украине возможным

Долгосрочное прекращение огня в конфликте на Украине является возможным и реализуемым сценарием. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его цитирует РИА Новости.

«Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять. Постоянное соглашение требует комплексных усилий», — сказал глава МИД, отметив, что у турецкой стороны «есть некоторые формулы» для достижения постоянного мира.

Ранее Фидан поделился, что встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в очень теплой атмосфере.