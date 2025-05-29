Фидан рассказал подробности встречи с Путиным

Фидан заявил, что встреча с Путиным прошла в очень теплой атмосфере

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил реакцию российской стороны на переговоры с Киевом в Стамбуле 16 мая. В свою очередь, дипломат передал позицию Анкары, пишет газета Milliyet.

Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая. Во время своей рабочей поездки он встретился с Путиным.

«Встреча (с Путиным — прим. «Ленты.ру») прошла в очень теплой атмосфере. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции "Аккую", отношениях между Турцией и Россией», — подчеркнул Фидан.

По словам главы турецкого МИД, в таких переговорах важно понять «мысли собеседника». Важно понять мышление сторон и то, «как выстроить это уравнение», добавил Фидан.

Поскольку Россия является конечной инстанцией, принимающей решения, важно видеть нюансы, считает дипломат. Такие контакты очень важны, если стороны действительно хотят что-то сделать, высказался дипломат о встрече с Путиным.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его урегулирования. Как уточнялось, разговор дипломатов состоялся накануне начинающегося в четверг двухдневного визита Фидана в Киев.

До этого Лавров рассказал, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины состоится 2 июня в Турции.