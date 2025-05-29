Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:28, 29 мая 2025Мир

Фидан рассказал подробности встречи с Путиным

Фидан заявил, что встреча с Путиным прошла в очень теплой атмосфере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Sputnik / Alexey Maishev / Pool / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил реакцию российской стороны на переговоры с Киевом в Стамбуле 16 мая. В свою очередь, дипломат передал позицию Анкары, пишет газета Milliyet.

Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая. Во время своей рабочей поездки он встретился с Путиным.

«Встреча (с Путиным — прим. «Ленты.ру») прошла в очень теплой атмосфере. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции "Аккую", отношениях между Турцией и Россией», — подчеркнул Фидан.

По словам главы турецкого МИД, в таких переговорах важно понять «мысли собеседника». Важно понять мышление сторон и то, «как выстроить это уравнение», добавил Фидан.

Поскольку Россия является конечной инстанцией, принимающей решения, важно видеть нюансы, считает дипломат. Такие контакты очень важны, если стороны действительно хотят что-то сделать, высказался дипломат о встрече с Путиным.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его урегулирования. Как уточнялось, разговор дипломатов состоялся накануне начинающегося в четверг двухдневного визита Фидана в Киев.

До этого Лавров рассказал, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины состоится 2 июня в Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

    В России спасли девять месяцев работавшего за еду на ферме мужчину

    Установлена личность погибшего вместе с ветераном СВО в российском городе мужчины

    Приложение «Авито» пропало из App Store

    Загадочный череп в розовом полотенце нашли в поле

    Кишащую червями кисту удалили с шеи ребенка в России

    Слухи о скорой заморозке вкладов в России объяснили

    Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

    Армия России прорвала оборону в Харьковской области

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости