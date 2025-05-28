Лавров и Фидан обсудили кризис на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его урегулирования. Об этом проинформировали в дипведомстве РФ.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», — говорится в заявлении МИД.
Телефонный разговор дипломатов состоялся накануне начинающегося в четверг двухдневного визита Фидана в Киев. В Москве турецкий министр Фидан побывал 26-27. В Москве он был принят президентом РФ Владимиром Путиным
Ранее Лавров рассказал, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины состоится 2 июня в Турции. По его словам, возглавлять российскую делегацию также будет помощник президента РФ Владимир Мединский.
16 мая этого года в турецком Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры между Россией и Украиной. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров, российскую — Владимир Мединский.