Лавров и Фидан обсудили кризис на Украине

В МИД РФ заявили, что Лавров и Фидан обсудили по телефону Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его урегулирования. Об этом проинформировали в дипведомстве РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», — говорится в заявлении МИД.

Телефонный разговор дипломатов состоялся накануне начинающегося в четверг двухдневного визита Фидана в Киев. В Москве турецкий министр Фидан побывал 26-27. В Москве он был принят президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее Лавров рассказал, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины состоится 2 июня в Турции. По его словам, возглавлять российскую делегацию также будет помощник президента РФ Владимир Мединский.

16 мая этого года в турецком Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры между Россией и Украиной. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров, российскую — Владимир Мединский.