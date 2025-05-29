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11:19, 29 мая 2025Силовые структуры

Глава российского управления вневедомственной охраны Росгвардии попался на взятке

В Новосибирске арестован глава управления вневедомственной охраны Росгвардии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Новосибирске Заельцовский районный суд арестовал главу управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в Новосибирской области.

Курбанов обвиняется по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он заключен под стражу до 27 июля.

По данным следствия, 30 апреля он позвонил руководителю отдела по предотвращению нештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» через мессенджер WatsApp и потребовал взятку в виде строительных материалов стоимостью более 293 тысяч рублей. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Курске Ленинский районный суд арестовал двух чиновников — главу Выгорновского сельсовета Тимского района региона Сергея Гребенкина и начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Романа Якунина, — подозреваемых во взятках.

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