Глава российского управления вневедомственной охраны Росгвардии попался на взятке

В Новосибирске арестован глава управления вневедомственной охраны Росгвардии

В Новосибирске Заельцовский районный суд арестовал главу управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в Новосибирской области.

Курбанов обвиняется по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он заключен под стражу до 27 июля.

По данным следствия, 30 апреля он позвонил руководителю отдела по предотвращению нештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» через мессенджер WatsApp и потребовал взятку в виде строительных материалов стоимостью более 293 тысяч рублей. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Курске Ленинский районный суд арестовал двух чиновников — главу Выгорновского сельсовета Тимского района региона Сергея Гребенкина и начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Романа Якунина, — подозреваемых во взятках.