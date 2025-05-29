Глава СКР поручил возбудить дело из-за угроз семье Мединского

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз Мединскому с Украины

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц и привлекут их к уголовной ответственности.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что семье Мединского поступают угрозы с Украины, в которых сообщается, что угрожающие знают местонахождение детей чиновника. В Госдуме это сочли попыткой сорвать переговоры.