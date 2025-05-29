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09:28, 29 мая 2025Силовые структуры

Глава СКР поручил возбудить дело из-за угроз семье Мединского

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз Мединскому с Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц и привлекут их к уголовной ответственности.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что семье Мединского поступают угрозы с Украины, в которых сообщается, что угрожающие знают местонахождение детей чиновника. В Госдуме это сочли попыткой сорвать переговоры.

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