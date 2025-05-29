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13:36, 29 мая 2025Экономика

Главе Центробанка европейской страны вынесли приговор по делу о коррупции

Главу ЦБ Словакии Центробанка оштрафовали на 200 тысяч евро за дачу взятки
Дмитрий Воронин

Фото: Bobby Yip / Reuters

Глава Центробанка Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир был осужден по делу о коррупции и оштрафован на 200 тысяч евро. По данным Bloomberg, приговор ему вынес суд, расположенный «недалеко от Братиславы».

Казимира признали виновным в том, что он, будучи главой Минфина этой европейской страны, дал взятку в размере 48 тысяч евро высокопоставленному чиновнику в налоговом управлении в обмен на ускорение налогового возврата для некоторых компаний.

Сам фигурант дела на оглашении решения не присутствовал. Если он не заплатит штраф, приговор заменят на год тюремного заключения, говорится в публикации.

В ЦБ заявили, что принимают постановление суда к сведению, европейский регулятор комментировать его не стал. Полномочия самого Казимира истекают 1 июня, но, поскольку сменщик пока не назначен, он продолжит исполнять обязанности главы Центробанка.

Ранее стало известно, что экс-главу департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэна приговорили к 16,5 года тюрьмы за взятки, разглашение государственной тайны и участие в инсайдерской торговле. По данным следствия, в обмен на сведения о политике регулятора он в общей сложности получил около трех миллионов долларов.

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