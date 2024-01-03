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19:35, 3 января 2024Мир

Бывший топ-менеджер Центробанка Китая получил 16 лет тюрьмы

Бывший топ-менеджер НБК Китая Сунь Гофэн получил 16 лет за разглашение гостайны

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Бывший глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (НБК) Сунь Гофэн получил 16,5 лет тюрьмы за взятки, разглашение государственной тайны и участие в инсайдерской торговле. Об этом со ссылкой на сведения Генпрокуратуру страны сообщает медиагруппа Caixin.

Расследование в отношении Сунь началось в мае 2022 года и стало частью полноценной антикоррупционной кампании в финансовой отрасли, которая коснулась более 100 чиновников из разных ведомств. По данным следствия, в период с 2002 по 2020 год бывший топ-менеджер ЦБ КНР, пользуясь своим служебным положением, в обмен на взятки на общую сумму 21 миллион юаней (3 миллиона долларов) предоставлял сведения о политике регулятора страны.

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Также Сунь получил доступ к информации о планах по слиянию одной из компаний, зарегистрированных на Шанхайской бирже. Торгуя ее акциям, глава департамента НБК заработал свыше 11 миллионов юаней с 2014 по 2015 год.

В октябре стало известно, что Верховная народная прокуратура Китая выдала ордер на арест бывшего председателя совета директоров одного из крупнейших банков страны, Bank of China, Лю Ляньгэ. Его подозревают в коррупции, получении взяток и незаконной выдаче кредитов. Вопросы к Ляньгэ возникли в конце марта 2023 года, когда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что его подозревают в серьезных нарушениях.

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