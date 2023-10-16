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12:02, 16 октября 2023Экономика

Бывшего главу одного из крупнейших банков Китая арестовали за взятки

В Китае арестован бывший председатель совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ

Фото: Jason Lee / Reuters

Верховная народная прокуратура Китая выдала ордер на арест бывшего председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ, которого подозревают в коррупции, получении взяток и незаконной выдаче кредитов. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

В материале утверждается, что банкира задержали еще несколько дней назад. Какие-либо подробности дела не приводятся. Вопросы к Ляньгэ возникли в конце марта этого года, когда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что его подозревают в серьезных нарушениях.

Это обвинение предшествовало череде масштабных антикоррупционных проверок в финансовом секторе страны. По сообщениям CCDI, под подозрение попали более 30 крупнейших государственных компаний.

Кампания в отношении руководства госкорпораций началась вскоре после переизбрания Си Цзиньпина главой Китая на третий срок, что случилось впервые в истории КНР. Год назад он обещал, что займется регулированием всех видов финансовой деятельности.

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На этом фоне летом страна столкнулась с неожиданной остановкой восстановительного роста после пандемии и падением курса юаня до многолетнего минимума. Импульса отмены ограничений хватило лишь на несколько месяцев, а затем проблемы возникли во внутреннем спросе и экспорте, так что большинство аналитиков теперь считают недостижимыми даже достаточно скромные цели по росту ВВП на 2023 год.

В ответ китайские власти усилили изучение идей Си Цзиньпина в среде руководства предприятий, а также ввели негласный запрет на негативную информацию о состоянии экономики и начали серьезно ограничивать возможности для инвестиций за пределы страны.

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    Платон Щукин
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