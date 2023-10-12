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16:18, 12 октября 2023Экономика

В Китае начали бороться с бегством капитала

Китай запретил открывать новые брокерские счета для торговли акциями за рубежом

Фото: Lam Yik / Reuters

Китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) запретило местным брокерским фирмам и их зарубежным подразделениям открывать новые счета, которые позволяют клиентам из материкового Китая торговать ценными бумагами и другими активами за пределами страны. Об этом со ссылкой на соответствующее предписание сообщает Reuters.

Также им приказано прекратить всю рекламу торговли акциями за рубежом и закрыть все другие каналы проведения таких сделок, в том числе сайты и мобильные приложения.

По данным журналистов, документ выпущен еще 28 сентября. Главной причиной такого решения в материале называется бегство капитала, с которым Пекин начинает бороться все активнее. В августе отток составил 49 миллиардов долларов, что стало рекордом с декабря 2015 года. Пессимизм инвесторов связан с замедлением экономического роста и снижением курса юаня.

По оценке аналитиков, власти не хотят полностью запрещать возможность торгов за рубежом, но намерены взять ее под контроль. Речь идет о том, чтобы перевести все сделки на официальные каналы, например, Stock Connect (платформа для торговли ценными бумагами через Шанхайскую и Гонконгскую фондовые биржи), где можно будет контролировать вывод.

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    Платон Щукин
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