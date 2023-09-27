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10:09, 27 сентября 2023Экономика

Полиция Китая взяла под контроль владельца проблемного застройщика

Bloomberg: полиция КНР взяла под контроль владельца застройщика Evergrande

Фото: Bobby Yip / Reuters

Китайского миллиардера и владельца проблемного застройщика Evergrande Group Хуэя Ка Яня взяли под контроль полиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным собеседников агентства, полиция увезла бизнесмена в сентябре, и теперь он находится под наблюдением «в специально отведенном месте», предположительно, по месту жительства. Пока не ясно, почему была выбрана такая мера пресечения, которая не является ни арестом, ни официальным задержанием. Также нет информации, будет ли миллиардеру предъявлено обвинение в преступлении.

Полицейское наблюдение означает, что Хуэй не может покидать место жительства, а также общаться с другими лицами без специального разрешения. При этом его паспорта и удостоверения личности должны быть переданы в полицию, но, согласно закону, такие ограничения не должны длиться дольше шести месяцев.

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Впервые о финансовых проблемах крупнейшего застройщика КНР стало известно в сентябре 2021 года. Уже в декабре компания столкнулась с техническим дефолтом, а в марте торги акциями Evergrande на бирже были остановлены. В июле 2023 года застройщик с большим запозданием представил финансовую отчетность за последние два года, которая подтвердила предположения аналитиков о гигантских убытках в размере 81 миллиарда долларов.

28 августа после 17-месячного перерыва на бирже в Гонконге возобновились торги акциями Evergrande. По итогам первого дня котировки рухнули на 78,79 процента, компания потеряла около 2 миллиардов долларов рыночной капитализации.

18 сентября появилась информация о задержании полицией ряда сотрудников подразделения компании по управлению активами. В заявлении силовых структур не приводились данные о сути обвинений и дате задержаний. В результате акции Evergrande Group упали на 25 процентов.

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