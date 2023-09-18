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13:27, 18 сентября 2023Экономика

Акции крупнейшего застройщика Китая рухнули после задержаний сотрудников

Reuters: акции China Evergrande рухнули на 25 % после задержаний сотрудников

Фото: Aly Song / Reuters

Акции находящегося в тяжелом положении крупнейшего китайского Evergrande Group упали на 25 процентов, сообщает Reuters. Произошло это на фоне информации о задержании полицией ряда сотрудников подразделения компании по управлению активами.

В заявлении полиции не было приведено данных о сути обвинений и дате задержаний. Как отмечает агентство, проведение нового расследования может усугубить проблемы компании, находящейся в центре кризиса отрасли, уже пережившей череду дефолтов.

Ранее девелопер сообщил о чистом убытке за январь-июнь в размере 33 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов), сократившемся вдвое по сравнению с показателем за тот же период 2022 года. В июле стало известно об общей задолженности компании в 2,4 триллиона юаней (334,6 миллиарда долларов).

Технический дефолт застройщик объявил еще в конце 2021 года из-за резкого снижения продаж жилья, связанного с пандемией COVID-19. Торги акциями Evergrande приостанавливались на 17 месяцев. 28 августа, в первый день их возобновления, стоимость ценных бумаг рухнула почти в пять раз, причем в моменте снижение составляло 87 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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