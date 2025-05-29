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11:25, 29 мая 2025КультураЭксклюзив

В РПЦ отреагировали на религиозную инсталляцию из РПГ НАТО

В РПЦ поддержали создание из трофейного РПГ НАТО инсталляции о смертных грехах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Тимофей Ви»

Церковь никогда не выступала против свободы творческого самовыражения, если талант служит благим целям, красоте и нравственности, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он отреагировал на сообщение о том, что российский художник Тимофей Ви превратил украинский РПГ в инсталляцию под названием «Лестница добродетелей», которая апеллирует к смертным грехам.

«Если данным произведением художник хотел помочь людям задуматься о грехе и добродетели, то это достойная творческая цель», — заявил Кипшидзе.

Ранее стало известно, что художник Тимофей Ви превратил трофейный украинский РПГ производства НАТО в произведение искусства — он соорудил из оружия инсталляцию под названием «Лестница добродетелей». Работа апеллирует к семи смертным грехам в христианстве.

Отмечается, что произведение мастера выполнено из дерева, акрила и с использованием лианы, где растение символизирует жизнь, а лестница — путь, по которому человек может подняться через грехи и духовно вырасти.

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