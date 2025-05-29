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10:42, 29 мая 2025Культура

Российский художник превратил трофейный украинский РПГ НАТО в искусство

Художник Тимофей Ви использовал трофейный РПГ НАТО при создании инсталляции
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stuart Hill / MOD / Wikimedia

Российский художник Тимофей Ви превратил трофейный украинский РПГ производства НАТО в произведение искусства — он соорудил из оружия инсталляцию под названием «Лестница добродетелей», передает Telegram-канал «Культпано».

Работа мастера выполнена из дерева, акрила и с использованием лианы.

«Инсталляция апеллирует к семи смертным грехам христианской традиции, ведущих людей к злу, хотя и делающих иногда существование легче и проще», — говорится в описании.

Так, указанное растение символизирует в данной работе жизнь, находящуюся в тесном контакте с семью смертными грехами. Лестница же, ведущая вверх, — это путь, по которому человек может подняться через грехи и вознестись над злом, духовно вырасти.

Ранее сообщалось, что армия России захватила в качестве трофея американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge в Курской области.

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