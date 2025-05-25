Армия России захватила новый трофей в Курской области

Армия России захватила переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge

Армия России захватила в качестве трофея американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Заряд состоит из транспортировочного рюкзака, куда уложен весь комплект в виде 30-метрового детонирующего шнура с шестью килограммами взрывчатого вещества, двигателя с направляющей и двойного инициатора. Общая масса всего добра около 13 килограмм», — отмечается в сообщении.

5 мая стало известно, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в приграничных районах Курской области наносят на карту координаты трофейной украинской техники для дальнейшей эвакуации. Источник рассказал, что на карте отмечены сотни единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тысячи останков украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что карта динамичная — она меняется по мере эвакуации трофеев.