Российские военные обнаружили трофейную технику ВСУ в Курской области

ТАСС: ВС РФ нанесли на карту координаты трофейной техники ВСУ в Курской области

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в приграничных районах Курской области наносят на карту координаты трофейной украинской техники для дальнейшей эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник рассказал, что на карте отмечены сотни единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тысячи останков украинских военнослужащих.

«Карта динамичная и постоянно меняется по мере эвакуации трофеев в рембаты и трупов уничтоженных солдат ВСУ в российские морги», — добавил он.

Ранее правительство Курской области показало вооружение, оставленное бойцами ВСУ. Например, в Судже были обнаружены гранатометы и боеприпасы украинских военнослужащих.