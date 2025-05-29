«Искандер-М» уничтожил командный пункт спецназа ВСУ в украинском тылу

Минобороны: ВС РФ уничтожили командный пункт спецназа ВСУ под Николаевом

Российские войска уничтожили командный пункт спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Телеканал «Звезда» уточняет, что удар по выявленной цели был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и дроном «Герань-2».

Речь идет о командном пункте центра сил спецопераций «Юг» ВСУ, отметили в Минобороны. На опубликованной министерством записи видно поражение объекта.

Ранее «Искандер» ударил по американскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot. В результате две пусковые установки ЗРК, а также кабина боевого управления и радиолокационная станция были уничтожены.