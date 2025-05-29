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19:21, 29 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер раскрыла секрет нарядов во время выходов в свет с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер объяснила выбор черных платьев для выхода в свет с Тимоти Шаламе
Мария Винар

Фото: Vincenzo Landi / Globallookpress.com

Телезвезда Кайли Дженнер раскрыла секрет нарядов для выхода в свет с актером Тимоти Шаламе. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Harper's Bazaar.

Журналисты заметили, что 27-летняя предпринимательница сопровождала 29-летнего возлюбленного во время наградного сезона в черных платьях. По ее словам, с выбором наряда такого цвета нельзя ошибиться.

«Я думаю, что оно не слишком привлекает внимание в лучшем смысле. Даже недавно я думала, что не смогу надеть еще одно черное платье. И тут, конечно, появляется самое идеальное и великолепное черное платье Schiaparelli», — объяснила она, упомянув совместный выход со звездой «Дюны» на кинопремии в Риме.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в помолвке с Тимоти Шаламе из-за одной детали в ее образе.

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