Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 29 мая 2025Мир

Китай выступил против одного решения Трампа

Минобороны Китая: Новая система ПРО США открывает ящик Пандоры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») расшатывает глобальную систему безопасности и открывает ящик Пандоры. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

«Подобные проекты нарушают принципы Договора о космосе, а также повышают риск превращения космоса в зону боевых действий и разжигания новой гонки вооружений, расшатывающей глобальную систему безопасности и контроля над вооружениями, словно в очередной раз открывая ящик Пандоры», — отметил представитель оборонного ведомства.

Чжан Сяоган подчеркнул, что Китай призывает США прекратить военное освоение космоса и предпринять действия, необходимые для «поддержания глобальной стратегической стабильности».

24 мая исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп хочет впервые в мировой истории приступить к размещению оружия в космосе. По его словам, цель «Золотого купола» заключается в расширении американского потенциала и способности перехватывать гиперзвуковые и крылатые ракеты, в том числе из России и Китая.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Родственники подорвавшего ветерана СВО смертника раскрыли правду о нем

    Китай запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыто отношение россиян к домоседам

    Сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на ЧМ из-за белорусов

    Врач предупредила об опасности душа сразу после еды

    Экс-советник Януковича приезжал в Киев накануне гибели

    В Москве подвели итоги конкурса «Винная карта России»

    ВСУ ударили по приемному отделению российской больницы

    Раскрыты подробности о работе подорванного ветерана СВО в администрации Ставрополя

    Заметный из космоса разлом в России показали изнутри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости