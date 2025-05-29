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18:24, 29 мая 2025Экономика

Коммунальщики оставили дыру в стене квартиры многодетной матери

В Товарково коммунальщики оставили дыру в стене квартиры многодетной матери
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Калужский мечтатель»

В поселке Товарково Калужской области коммунальщики оставили дыру в стене квартиры многодетной матери-одиночки после починки трубы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Россиянка пожаловалась на подтеки на стене в своей квартире, после чего сотрудники коммунальной службы заменили трубу. Для этого пришлось вскрыть стену, однако после ремонта сантехники ее не стали отстраивать заново. Дыра оставалась на месте в течение двух месяцев.

Глава администрации поселка Анатолий Илюхин заявил, что находится на больничном и поэтому не в курсе проблемы, однако пообещал провести проверку позже. Собственница квартиры обратилась в соцсетях к губернатору региона Вячеславу Шапше. По словам чиновника, на данный момент стену уже восстановили.

Ранее в жилом доме в Ставрополе произошел взрыв, после которого на стенах появились трещины. Специалисты также зафиксировали утечку газа.

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