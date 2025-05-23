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17:35, 23 мая 2025Экономика

В доме в Ставрополе после взрыва появились трещины на стенах и утечки газа

Жильцы дома в Ставрополе, где взорвался газ, пожаловались на трещины и утечки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ставрополе в доме на улице Тухачевского, где 21 мая прогремел взрыв, появились трещины на стенах. Также специалисты зафиксировали утечку газа в некоторых квартирах. Об этом пишет NewsAlert со ссылкой на жильцов.

Согласно сообщению, утечки были выявлены работниками газовой службы в жилых помещениях, расположенных в четвертом и пятом подъездах. «Газовики сначала убеждали, что это не газ, а запах духов, жареной картошки или кальяна, но в итоге сами нашли утечки», — рассказал местный житель.

В этих же подъездах были зафиксированы случаи растрескивания конструкций, вызывающие опасения по поводу устойчивости дома. В связи с этим владельцы недвижимости попросили полностью обследовать здание, коммуникации, ускорить процесс ремонта и обеспечить безопасность людей.

Мощный взрыв в жилом доме в Ставрополе прогремел утром в среду, 21 мая. Он повредил несколько соседствующих квартир на 18-м этаже и на этажах ниже. После взрыва в квартире начался пожар. В результате произошедшего пострадали три человека, в том числе ребенок.

Очевидцы сняли на видео момент взрыва в жилой многоэтажке. На кадрах видно, как взрывная волна выбивает часть стены здания и обломки падают на землю.

По факту произошедшего прокуратура Ставропольского края начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

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