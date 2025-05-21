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10:04, 21 мая 2025Россия

Момент мощного взрыва в многоэтажке в Ставрополе попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли момент мощного взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видно, как взрывная волна выбивает часть стены здания, и ее обломки падают на землю.

Известно, что в результате происшествия пострадали три человека. При падении обломки стены попали на припаркованные под домом автомобили и повредили десятки машин.

Мощный взрыв в Ставрополе прогремел утром в среду, 21 мая. Выбегающих после взрыва в многоэтажке жильцов дома сняли на видео.

ЖЗЛ
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