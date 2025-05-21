Момент мощного взрыва в многоэтажке в Ставрополе попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе

Очевидцы сняли момент мощного взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видно, как взрывная волна выбивает часть стены здания, и ее обломки падают на землю.

Известно, что в результате происшествия пострадали три человека. При падении обломки стены попали на припаркованные под домом автомобили и повредили десятки машин.

Мощный взрыв в Ставрополе прогремел утром в среду, 21 мая. Выбегающих после взрыва в многоэтажке жильцов дома сняли на видео.