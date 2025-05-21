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09:14, 21 мая 2025Россия

Увеличилось число пострадавших после взрыва в многоэтажке в российском городе

Владимиров: Число пострадавших после взрыва газа в Ставрополе увеличилось до 3
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших после взрыва газа в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает РИА Новости.

Он отметил, что среди получивших травмы после происшествия в российском городе есть ребенок.

Владимиров подчеркнул, что огнеборцам уже удалось потушить пожар.

До этого сотрудники прокуратуры начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Ставрополе. Удалось установить, что в результате ЧП свыше 50 автомобилей получили повреждения.

О взрыве бытового газа на 18-м этаже дома в Ставрополе стало известно утром в среду, 21 мая. Выбегающих из здания жильцов запечатлели на видео.

ЖЗЛ
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