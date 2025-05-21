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08:33, 21 мая 2025Россия

Выбегающих после взрыва в многоэтажке россиян сняли на видео

Shot опубликовал кадры эвакуации жителей после взрыва в доме в Ставрополе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Выбегающих после взрыва в многоэтажке россиян сняли на видео. Кадры эвакуации жителей дома в Ставрополе опубликовал Shot в своем Telegram.

Взрыв произошел на 18 этаже дома. В результате несколько квартир на верхних этажах оказались разрушены.

На появившихся в сети кадрах слышно, как жителей по громкоговорителю призывали срочно эвакуироваться. Пока из помещения валил густой черный дым, россияне в спешке выходили из подъездов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали несколько квартир, а также около 30 машин оказались завалены обломками. Пострадала женщина. По некоторым данным, причиной произошедшего стал взрыв газа.

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