Выбегающих после взрыва в многоэтажке россиян сняли на видео

Shot опубликовал кадры эвакуации жителей после взрыва в доме в Ставрополе

Выбегающих после взрыва в многоэтажке россиян сняли на видео. Кадры эвакуации жителей дома в Ставрополе опубликовал Shot в своем Telegram.

Взрыв произошел на 18 этаже дома. В результате несколько квартир на верхних этажах оказались разрушены.

На появившихся в сети кадрах слышно, как жителей по громкоговорителю призывали срочно эвакуироваться. Пока из помещения валил густой черный дым, россияне в спешке выходили из подъездов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали несколько квартир, а также около 30 машин оказались завалены обломками. Пострадала женщина. По некоторым данным, причиной произошедшего стал взрыв газа.